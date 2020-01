Maxi raccolta di mozziconi per iniziare bene l'anno nuovo: Rimini smoke box torna a pulire le strade

Attualità

Rimini

| 07:12 - 10 Gennaio 2020

Una delle raccolte di mozziconi in piazza Cavour a Rimini.

Concluso il 2019 la sesta raccolta di mozziconi christmas edition, culminata con il dono a ogni partecipante di un cappello da babbo natale, i ragazzi di Agorà Rimini (costola di RiGenerazione Italia) lanciano una maxi raccolta di mozziconi nell'ambito del progetto Rimini smoke box, per contrastare il dilagante fenomeno delle sigarette lanciate in strada una volta consumate, invece che negli appositi cestini.



Una raccolta che vede l’adesione e il supporto di diverse realtà, dalle associazioni ambientaliste riminesi, passando per quelle sportive e studentesche, e tante altre, con l’obiettivo di creare un grande momento di collettività e solidarietà per l'ambiente del nostro territorio assieme a Basta Plastica in Mare, Ciclisti Urbani Rimini, Clean Sea LIFE, dnA Rimini difesa natura, animali, ambiente; Fridays for Future - San Marino, Greenpeace Gruppo Locale di Rimini, Guardie Ecozoofile FareAmbiente Rimini, Fondazione Cetacea, Legambiente Valmarecchia APS, Let's Clean Up Europe - Official, L'Umana Dimora, Rete degli Universitari Rimini, Romagna Plastic Free /2023

Associazione WWF Rimini, Xplore Parkour.



La raccolta si terrà domenica 12 gennaio e sarà maxi anche nella durata (3 ore, invece della solita ora e mezza) e nell’itinerario: si percorreranno ben due chilometri, (da Marina Centro al centro storico di Rimini.



In onore del centenario di Federico Fellini, il punto di ritrovo sarà al parco Fellini alle ore 09:30, per proseguire verso viale Principe Amedeo e piazzale Cesare Battisti, passando davanti alla stazione e il Bike Park (o Velostazione), continuando così su via Dante Alighieri fino ad arrivare a piazza Tre Martiri, poi via per il corso d’Augusto direzione piazza Cavour, punto di arrivo alle 12:30 al castel Sismondo, non a caso proprio di fronte alla Mostra Fellini 100. Chi volesse aggiungersi deve portarsi sacchi e guanti monouso (meglio se da lavoro).