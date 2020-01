Salvini torna nel Riminese, le sardine scendono in piazza: mobilitazione sabato a Villa Verucchio

Attualità

Verucchio

07:03 - 10 Gennaio 2020

Le sardine in piazza Cavour a Rimini il 24 novembre.

In vista del tour riminese del leader del Carroccio Matteo Salvini, le sardine si organizzano per scendere in piazza I Maggio a Villa Verucchio sabato dalle 16, proprio mentre l'ex vicepremier sarà in piazza Europa, ad appena 200 metri di distanza. A Rimini le sardine si sono già ritrovate quando Salvini era venuto nel capoluogo per inaugurare la nuova sede elettorale della lega. Ancora non si sa se il fenomeno si organizzerà per una mobilitazione anche a Novafeltria.



«Le sardine desiderano un mondo pacifico e composto da tante diversità, desiderano che siano rispettati tutti gli uomini a prescindere dalle loro origini o dal loro ceto», scrivono gli organizzatori riminesi sull'evento Facebook, «un mondo che ha orrore del razzismo..del sessismo e dell'omofobia. Le sardine vogliono nuotare in un mare azzurro e pulito».