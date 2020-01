Verso il voto: ‘Torniamo alla politica delle idee’, incontro con Ilia Varo, candidata per la Lista Bonaccini

Attualità

Riccione

| 18:57 - 09 Gennaio 2020

Ilia Varo, candidata per la lista Bonaccini Presidente.

Proseguono gli appuntamenti sul territorio promossi da Lista Bonaccini Presidente (circoscrizione di Rimini), in vista dell’elezioni regionali del 26 gennaio prossimo.



Domenica 12 gennaio alle ore 16.30, Ilia Varo candidata della Lista, sarà al Centro della Pesa di Riccione per un incontro pubblico su “Torniamo alla politica delle idee con un percorso di parole antiche e di rinnovata civiltà”.



Un appuntamento che Ilia Varo ha voluto programmare per presentarsi alla cittadinanza e a chi non la conosce personalmente, per illustrare la sua idea di società e per descrivere il percorso che Lista Bonaccini Presidente intende intraprendere per costruire il futuro della nostra regione in generale e del territorio della nostra provincia nello specifico.



Durante l’incontro interverrà anche Daniela Giovanetti, attrice riccionese dalla vertiginosa bravura e lunga carriera professionale, ora anche Direttrice del Teatro Basilica di Roma.



In merito alla sua candidatura con Lista Bonaccini Presidente, Ilia Varo : “Ho deciso di sostenere la lista perché sono cresciuta sapendo che se puoi migliorare una parte del mondo che incontri, ne hai il dovere. Non si può essere liberi e felici se non lo sono anche gli altri che vivono di fianco a te. Questa mi è sembrata la grande umanità e potenza politica dell’agire e del pensare di Stefano Bonaccini. In questi 5 anni il Presidente e la Regione Emilia-Romagna ci sono stati per tutti e lo sforzo è stato di non lasciare nessuno indietro” e conclude “Dobbiamo continuare il percorso, ognuno di noi deve sentire il richiamo a una rinnovata civiltà da contrapporre a parole di antiche barbarie. La nostra Lista è formata da persone che, come nel loro lavoro e professione possono e vogliono dare un contributo concreto alla nostra Emilia-Romagna. Ognuno nel suo specifico, nella sanità, nell’imprenditoria e nel commercio, nella cultura, nel sociale, nella conoscenza dei territori di vallata. Conosciamo il territorio, le persone che lo vivono, la quotidianità delle esigenze e la qualità dei desideri”.



ILIA VARO

Con una precedente esperienza di amministrazione pubblica (2009-2014) in qualità di Assessore alle Politiche sociali, alla Pubblica Istruzione e al Bilancio del Comune di Riccione, Ilia Varo è attualmente Presidente del GAL Valli Marecchia e Conca e titolare dell’agriturismo “I Muretti”.