Successo per il ‘Natale a San Leo’, sindaco Bindi: ‘Frutto di giorni di lavoro e fattiva collaborazione’

Attualità

San Leo

| 17:17 - 09 Gennaio 2020

Capodanno San Leo.

A conclusione della programmazione degli eventi del periodo Natalizio, in particolar modo segnata dal grande successo del “Natale a San Leo”, arrivano puntuali i ringraziamenti del sindaco Leonardo Bindi e di tutta l’Amministrazione Comunale di San Leo a tutti coloro che si sono adoperati nell’organizzazione della manifestazione e nella perfetta riuscita della stessa.

L’esito più che positivo dell’evento è infatti il frutto di giorni di lavoro e fattiva collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, la SanLeo2000, l’Associazione PietraE20, la parrocchia di San Leo, l’Associazione Genitori, No Profit Leontina, ACLI, Pro Loco, Ristoratori e Commerciati aderenti alle iniziative, Forze dell’Ordine, sponsor e privati cittadini che a diverso titolo vi hanno partecipato divenendone protagonisti.

“Il successo riscosso nei confronti del pubblico intervenuto – scrive il sindaco Bindi - non solo rende l’Amministrazione Comunale molto orgogliosa per l’ottimo risultato raggiunto, ma ci sprona a continuare con tenacia e ad impegnarci a convocare presto un tavolo di confronto sull’esperienza appena maturata e possibili nuove attività da portare avanti assieme per i prossimi appuntamenti consolidando il valore della gestione comune della cosa pubblica nell’interesse dei cittadini.

Con l’auspicio che quanto appena realizzato possa essere destinato a migliorarsi ed accrescere nei prossimi anni, nonché stimolare la nascita di nuove iniziative sul territorio, vi ringraziamo ancora una volta per il vostro contributo e la vostra attiva e preziosa collaborazione”.