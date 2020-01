Rimini Calcio, Agnello ha firmato e si è allenato dopo le visite mediche. Venerdì tocca a Mendicino

Sport

Rimini

| 19:35 - 09 Gennaio 2020

Scattata la prevendita per il match contro la Feralpi.

E' arrivato il centrocampista Francesco Agnello e ha firmato il contratto col Rimini. Ha sostenuto le visite mediche e poi si è allenato. Vnerdì sarà il giorno della ufficialità dell'attaccante Ettore Mendicino. E' ufficiale il passaggio di Valerio Nava, esterno classe ’94, a titolo definitivo alla Vis Pesaro. Giovedì Arlotti non si è allenato per l'infortunio patito mercoledì in allenamento. Gerardi è rientrato in gruppo.

Al Rimini viene accostato un altro attaccante, Giancarlo Malcore, classe '93 della Pergolettese ma il suo procuratore (avvocato Nitto) e il ds Pastore hanno smentito la trattativa. A proposito di attaccanti il ds Ivano Pastore ha detto che se non ci saranno arrivi se non ci saranno uscite. L'ex attaccante del Rimini Giacomo Cecconi dalla Pro Vercelli è passato al Picerno.

Volto nuovo anche per la Feralpi Salò: dall'Atalanta arriva in prestito il difensore Fabio Eguelfi, classe 1995. La Samb ha tesserato a titolo definitivo l'attaccante Francesco Grandolfo, classe 1992, in uscita dalla Vis Pesaro.

PREVENDITA Scatta giovedì alle ore 18, la prevendita per l’incontro Rimini-Feralpisalò, in programma domenica 12 gennaio allo stadio “Romeo Neri” (fischio d'inizio ore 15). I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

La biglietteria dello stadio sarà aperta domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.15.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare code ai botteghini.

Si ricorda che si potranno acquistare un massimo di 4 biglietti a persona e che per l'emissione è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun biglietto.

Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.