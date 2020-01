Nuove reti fognarie a Cattolica in via Corridoni e via Matteotti

Attualità

Cattolica

| 16:11 - 09 Gennaio 2020

Il sopralluogo in via Corridoni.

Inizieranno lunedì prossimo, 13 gennaio, i lavori Hera di rifacimento delle fognature nelle vie Corridoni e Matteotti (nel tratto compreso fra le vie Battisti e Bovio), che si trovano in una zona centrale di Cattolica tra il lungomare Rasi Spinelli ed il centro abitato.



Il cantiere, per ridurre i disagi il più possibile, sarà 'mobile' e prenderà avvio lungo via Corridoni tra le vie Curiel e Matteotti. L'intervento in questo primo tratto dovrebbe concludersi in circa un mese.

Durante questo periodo sarà in vigore il divieto di transito veicolare limitatamente all'area interessata dai lavori; verrà comunque garantito l'accesso pedonale lungo i marciapiedi esistenti.



I lavori prevedono il totale rifacimento della fognatura bianca in via Corridoni, per una lunghezza di circa 200 metri e la posa di nuove condotte fognarie per la raccolta delle acque nere sia lungo Viale Corridoni, sia lungo via Matteotti, per una lunghezza complessiva di circa 300 metri.



Obiettivo dell'intervento è quello di completare la separazione delle reti fognarie dell'area e di provvedere ad una migliore regimentazione delle acque di pioggia.



I costi complessivi dell'intervento ammontano a circa 150mila € e saranno in parte finanziati da SIS oltre che dal gestore Hera, con oneri a carico del Servizio Idrico Integrato.



Hera, scusandosi per gli eventuali disagi dovuti alle attività del cantiere, informa che l'intervento dovrebbe essere completato prima delle prossime festività pasquali.