Meteo Rimini: venerdì freddo di mattino ma mite di giorno, poi arrivano le nebbie

Attualità

Rimini

| 14:55 - 09 Gennaio 2020

Le previsioni meteo per il 10,11, 12 gennaio.

Previsioni week-end per Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Venerdì 10 Gennaio





Sabato 11 Gennaio



Domenica 12 Gennaio



sereno su pianure, coste e colline della provincia, maggiore nuvolosità a ridosso dei rilievi appenninici. Non si prevedono nebbie nemmeno sul far del giorno.assenti.in aumento, con valori minimi compresi fra i -1°/0° delle zone pianeggianti e i +6° delle zone collinari, massime fino a +12°/+13°.deboli e variabili.calmo.molto alta.poco nuvoloso sulle zone collinari e montuose, nebbie alternate al sole lungo le pianure e la fascia costiera. I banchi di nebbia, nello specifico, saranno più probabili al primo mattino e dalla sera.assenti.: in lieve calo, con valori minimi compresi fra -1° e +3°, massime comprese fra +5° e +9°.deboli da Ovest/Nord-Ovest.poco mosso.alta.



Stato del cielo: sereno su rilievi e colline, banchi di nebbia su pianure e coste del riminese, specie in prima mattinata e di nuovo dalla sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra -2° e +2°, massime fino a +8°/+10°.

Venti: deboli-moderati da Ovest/Nord-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: la nuova settimana esordirà ancora all’insegna dell’Alta Pressione dominante sul territorio provinciale. Tempo stabile, con cielo sereno su colline e zone montuose, nebbie anche persistenti fra pianure e fascia costiera del riminese.

Temperature in calo: minime sotto zero, massime non superiori a +4°/+6°.



