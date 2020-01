Marijuana per uso personale, 20enne di Verucchio segnalato alla prefettura dopo il controllo

Cronaca

Verucchio

| 14:38 - 09 Gennaio 2020

Servizi anti degrado dei Carabinieri di Novafeltria.

Stava viaggiando dal lato passeggero su una Fiat Punto, ma, ad un posto di controllo, il suo nervosismo lo ha tradito: è stato quindi segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti un 20enne residente a Verucchio. Il giovane, al momento dell’alt dei carabinieri della Stazione di Villa Verucchio, all’altezza di via di Mezzo a Villa Verucchio, ha iniziato ad agitarsi, alchè i militari hanno ritenuto opportuno procedere alla perquisizione, a seguito della quale il 20enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, per uso personale, che è stata sequestrata.