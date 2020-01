Cronaca

San Leo

| 14:33 - 09 Gennaio 2020

Denunciato un 19enne residente a San Marino, foto di repertorio.

Sorpreso ad imbrattare i muri di un fabbricato, è stato denunciato dai carabinieri di San Leo: si tratta di un 19enne residente a San Marino. Il giovane, approfittando dell’oscurità, ha dato sfogo al suo estro artistico e con le sue bombolette spray si è improvvisato in un murales sulla parete di un fabbricato di proprietà della società “Hera s.p.a.”, in località Pianacci di San Leo. Per lui è scattata quindi la denuncia per "deturpamento di cose altrui".