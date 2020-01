Fino a fine gennaio resterà attivo il trenino che collega i parcheggi al centro storico di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:44 - 09 Gennaio 2020

C'Entro Facile.

Dopo il grande successo che ha registrato elevati picchi di gradimento nelle festività natalizie e di fine anno, viene prolungato anche a tutti i venerdì e ai sabato di gennaio il servizio del trenino che, gratuitamente, permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città di Rimini.



Una decisione presa anche per facilitare l’accesso al centro nel periodo dei saldi, che consentirà ancora nei fine settimana, la fruizione gratuita delle navette. Il servizio, promosso dal Comune di Rimini, è giunto quest’anno alla dodicesima edizione e, dall’inizio di dicembre, ha permesso di raggiungere gratuitamente il Centro storico a tanti riminesi e turisti dai parcheggi di via Caduti di Marzabotto e del Cinema Settebello.



"Con C'Entro Facile l’amministrazione conferma ogni anno un servizio conosciuto e apprezzato da tanti cittadini e turisti - ricorda Roberta Frisoni, assessore alla mobilità del Comune di Rimini -. Favorire l'accessibilità nel centro storico tramite il servizio navetta ha più di un significato e molti vantaggi; sostenere le attività commerciali, rispettare l'ambiente grazie al decongestionamento del traffico in prossimità del centro, agevolare tante famiglie i cui bimbi trovano il servizio comodo e divertente. Si tratta di un successo che conferma l’utilità di un servizio che i riminesi, anno dopo anno, hanno dimostrato di capire, perché ha migliorato anche la fruizione del centro nei giorni di festa”.