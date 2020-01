Tenta di rubare una bici ma viene visto da alcuni testimoni e tenta la fuga: arrestato dalla polizia

Cronaca

| 13:35 - 09 Gennaio 2020

Un 37enne casertano è stato arrestato lunedì 6 gennaio nel tardo pomeriggio per tentata rapina impropria di una bicicletta in piazza Cavour a Rimini, regolarmente chiusa negli stalli di parcheggio. Una volta scoperto da alcuni testimoni sul posto, l’autore del tentato furto si è dato alla fuga verso via Gambalunga in direzione stazione. Grazie alla dettagliata descrizione da parte della richiedente l’intervento, gli operanti iniziavano nella zona indicata le ricerche del soggetto. L’uomo veniva subito trovato e oltre ad ammettere nell’immediato di aver cercato di rubare una bicicletta riferiva che vistosi scoperto da alcuni passanti, l’aveva lasciata in loco dopo aver tagliato la catena. In una tasca interna aveva una tronchese in e un taglierino in metallo. Riuscito a scappare per un attimo, è stato subito intercettato dalla polizia ed arrestato.