Polizia di stato, 39 denunce e 8 arresti sotto le feste di natale tra Rimini e dintorni

Cronaca

Rimini

| 13:18 - 09 Gennaio 2020

Controllate 2483 persone, 38 esercizi pubblici e 754 autoveicoli con 39 denunce e 8 arresti. È il bilancio dell'attività della polizia di stato di Rimini sotto le festività natalizie.

Non sono mancati i controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, ne sono stati effettuati infatti 60. Sono stati effettuati inoltre 298 interventi e ricevute al 112 NUE 6783 chiamate.



Tra gli arresti più eclatanti uno per rapina di un Rolex; uno per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza dell’ultimo soggetto che mancava all’appello dell’operazione Clean Park della Squadra Mobile che ha portato all’arresto di 9 persone e all’emissione di 6 misure del divieto di dimora; uno per danneggiamento aggravato di un soggetto che, uscito dalla Questura in quanto denunciato per spaccio, spaccava lo specchietto di un’auto di servizio; uno per evasione dai domiciliari di un soggetto che si temeva potesse tornare dall’ex compagna verso cui ha un divieto di avvicinamento.



Particolare attenzione è stata rivolta ai diversi eventi religiosi legati al Natale e all’Epifania, nonché agli eventi musicali e culturali che hanno scandito un fitto calendario programmato dal Comune di Rimini, di Riccione e degli altri comuni della Provincia.