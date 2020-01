Elezioni regionali, il segretario della Lega Matteo Salvini atteso a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 11:43 - 09 Gennaio 2020

Matteo Salvini al termine del comizio del 2017 a Novafeltria.

Il segretario della Lega Matteo Salvini è atteso in visita a Novafeltria per sostenere la candidatura di Lucia Borgonzoni alla presidenza della regione Emilia-Romagna: l'appuntamento elettorale è in programma il 26 gennaio. Lo annuncia la segretaria di sezione Monia Amadei. Il leader del Carroccio è atteso in paese a distanza di due anni dalla sua ultima visita.



Nel frattempo il principale avversario, il presidente uscente della Regione Stefano Bonaccini, sarà a Cesenatico dalle 14.30 davanti al museo della Marineria assieme a tutte le forze politiche di coalizione che sostengono la candidatura di Bonaccini a presidente della regione Emilia-Romagna. Alle 15.30 si sposterà al Grand Hotel per incontrare il mondo dello sport del territorio e il terzo settore.