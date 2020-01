Al teatro Pazzini di Verucchio Andrea Amati con Federico Mecozzi in un omaggio a De André

Eventi

Verucchio

| 11:14 - 09 Gennaio 2020

Andrea Amati.

Un Fabrizio De André come non lo avete mai sentito: è questo il biglietto da visita del concerto “Attenti al Gorilla” che andrà in scena a Verucchio sabato 11 gennaio alle 21.15 al Teatro Pazzini e vedrà come protagonisti della scena Andrea Amati e la sua band con un violinista d’eccezione, Federico Mecozzi. Ad accompagnare la voce di Andrea Amati, una selezione di artisti unici tra cui un maestro d’orchestra reduce dall’ultima edizione di Sanremo: il verucchiese Federico Mecozzi (violino). Con loro Massimo Marches (chitarra), Marco Montebelli (batteria), Francesco Preziosi (basso) e Stefano Zambardino (tastiere).



“Attenti al Gorilla” è uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André che il cantautore riminese Andrea Amati porta in scena ormai da anni insieme alla sua band. Uno spettacolo che attinge al repertorio più graffiante e sagace del cantautore genovese senza dimenticare i grandi classici, e che vede molti brani riarrangiati con coraggio e personalità mostrando sia le doti di performer di Andrea che la grande affinità tra i musicisti sul palco.



Ingresso a 12 euro ridotto a 10: per info su categorie e prenotazioni chiamare il 320 5769769.