Incendi in Australia, a Rimini raccolta di garze e calzini per medicare gli animali ustionati

Attualità

Rimini

| 10:36 - 09 Gennaio 2020

Un koala medicato con garze e calzini.

Anche i riminesi si mobilitano per aiutare gli animali vittime degli incendi che stanno devastando l’Australia da oltre 5 mesi. Alessandra e Marco offrono dalla pagina di “Sei di Rimini se…” il loro garage come punto di raccolta di garze sterili e calzini per bambini di massimo 5 anni di età per medicare gli animali vittime degli incendi che stanno divampando in Australia. «Ci rivolgiamo a tutti gli amanti degli animali e non solo, questa è una catastrofe senza precedenti. Aiutiamo questi animali che rischiano l'estinzione per colpa dell'uomo. A chiunque voglia contribuire, ci contatti in privato, servono garze sterili. Raccogliamo per Rimini e dintorni».



L’iniziativa risponde all’appello di Nadia Parise che attraverso i social e anche alcuni siti animalisti spiega in cosa consiste la sua mobilitazione, anche per sbugiardare detrattori ed haters. Intanto le donazioni arrivano a pioggia e saranno destinate per cominciare a un piccolo ospedale in Australia meridionale che ha uccelli, rettili e opossum oltre ai koala, tutti animali salvati dai terribili incendi.