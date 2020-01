Cronaca

Rimini

10:17 - 09 Gennaio 2020

Giovedì mattina attorno alle 9.30 per cause ancora da accertare è scoppiato un incendio in un'abitazione privata all'altezza di un incrocio di Santa Giustina, frazione del comune di Rimini. A fuoco un garage con dentro due autovetture in via Varano. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri per regolamentare il traffico.



Seguiranno aggiornamenti