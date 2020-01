Cronaca

Misano Adriatico

| 09:36 - 09 Gennaio 2020

Incidente stradale in via Garibaldi a Misano Adriatico, foto Amato Ballante.

Giovedì mattina attorno alle 8.30 all'incrocio tra via Cavour e via Garibaldi a Misano Adriatico, che ha visto coinvolte un furgone Ford Transit di un'azienda di San Marino e una Renault Captur. I due mezzi procedevano in senso opposto su via Garibaldi quando a un tratto uno dei due autisti ha iniziato a svoltare su via Cavour: la mancata precedenza ha causato lo scontro frontale. C’è un ferito, si tratta dell’autista del furgone, che è stato trasportato all’ospedale.