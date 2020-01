Nuovo corso di Edilizia storica al museo del territorio di Riccione

Eventi

Riccione

| 08:10 - 09 Gennaio 2020

Dal sito del comune di Riccione.

Il museo del Territorio di Riccione inaugura il nuovo anno il corso “Edilizia Storica - rilievo, stratigrafia e tecniche costruttive”. Le lezioni, in programma dal 14 al 28 gennaio alle 20.30, sono rivolte ad una categoria di professionisti interessati ai beni culturali molto eterogenea.



Durante i quattro appuntamenti saranno trattati i seguenti temi: rilievo fotogrammetrico, documentazione della stratigrafia muraria e delle tecniche costruttive, elaborazione delle ortofoto e di un DEM (mappa che evidenzia i “fuori piombo” e le deformazioni di una parete), disegno vettoriale della stratigrafia e dei materiali costruttivi, elaborazione del diagramma stratigrafico (matrix). Il docente del corso è il dott. Fiorini dell’Associazione Cultural Heritage 360, dottore di ricerca in archeologia, specializzato nel rilievo e nell’analisi archeologica dell’edilizia storica.



Visto il crescente interesse per il lifelong learning il museo intende caratterizzarsi con questa prima iniziativa come luogo di apprendimento e continua formazione professionale. Per iscriversi occorre inviare una richiesta all’indirizzo corso.edilizia@ch360.it con oggetto “Iscrizione corso Riccione edilizia storica – Nome del corsista”.