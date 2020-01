Rimini Calcio, contro la Feralpi è emergenza: in allarme il baby Pari. Candido out e Palma squalificato

Sport

Rimini

| 21:32 - 08 Gennaio 2020

Scott Arlotti vittima di un lieve infortunio contro la Berretti.

E’ un Rimini in emergenza quello che va ad affrontare domenica la Feralpi Salò al Romeo Neri alla ripresa del campionato. E' vero che oggi è atteso l'arrivo dei nuovi acquisti Mendicino e Agnello, punta in arrivo dal Monopoli (mister Colella lo ha allenato a Siena) e centrocampista (proviene dall'Albinoleffe) - che almeno numericamente sostituiranno i partenti Zamparo e Nava - ma indisponibile c'è Candido oltre a Palma squalificato e andranno valutate le condizioni di Arlotti uscito per una distorsione alla caviglia che non pare per fortuna grave.

Mister Colella ha fatto di necessità virtù nel test contro la Berretti sul sintetico di Gatteo schierando nel primo tempo questa formazione: Sala; De Vito, Ferrani, Paramatti; Messina, Pari, Montanari, Silvestro; Arlotti, Cigliano; Ventola. Nella ripresa sono entrati gli altri

E’ finita con cinque reti. I ragazzi di mister Giovanni Colella hanno sbloccato il risultato con Ventola. Nella ripresa sono andati a segno Petrovic, autore di una doppietta, Arlotti (sul finire uscito per una distorsione alla caviglia da valutare nelle prossime ore) e Cigliano. Oltre a Candido, alle prese con alcuni accertamenti specifici a un occhio, non hanno partecipato alla sfida Gerardi e Scappi, entrambi hanno svolto un differenziato.

La preparazione alla sfida casalinga con la Feralpisalò, in programma domenica, riprenderà giovedì pomeriggio sul sintetico di Misano.