Il Consigliere Giorgio Pruccoli incontra Rimini e il territorio, ospite l’on. Alessia Morani

| 18:39 - 08 Gennaio 2020

Giorgio Pruccoli.

Entra decisamente nel vivo la campagna elettorale di Giorgio Pruccoli. Consigliere eletto cinque anni fa con un importante suffragio elettorale, Pruccoli, 52 anni da compiere, in questo lustro in Regione ha lavorato nella Commissione Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali, nella Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità e nella Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità. Ha ricoperto inoltre la carica di Questore Ufficio di Presidenza Assemblea Legislativa. Con questa esperienza alle spalle e con una accresciuta passione e una rinnovata attenzione al territorio e alla cultura d’impresa, Pruccoli si candida al Consiglio Regionale nella Lista del Partito Democratico Bonaccini Presidente, alle elezioni del 26 gennaio 2020.



Dopo “Sleghiamo la Valmarecchia”, la prima interessante e partecipata serata indetta in Alta Valmarecchia, Pruccoli organizza ora un nuovo appuntamento, preceduto dallo slogan: “La tua miglior Regione” e dall’hastag #iovotoPruccoli.

L’appuntamento è martedì 14 gennaio, alle ore 20.30 presso il Ristorante Frontemare (viale Regina Margherita, 52 - Rimini). Quota di partecipazione: 30,00 euro. Per info e prenotazioni: Elettra 345.4504809; Donatella 347.6622335.



“La tua miglior Regione” è una cena di autofinanziamento, alla quale, tra gli altri, prenderà parte come ospite l’on. Alessia Morani, sottosegretario al Ministero per lo Sviluppo Economico. Classe 1976, marchigiana originaria a poco meno di 50 km da Rimini (Sassocorvaro, per l’esattezza), la Morani laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Urbino, svolge la professione di avvocato presso il Foto di Urbino. Eletta deputata della Repubblica alle elezioni di febbraio 2013, e membro della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, ha occupato il ruolo di responsabile giustizia all'interno dell'ufficio di segreteria del partito. Vicecapogruppo PD alla Camera, alle elezioni politiche del 2018 viene rieletta alla Camera.

Al Frontemare, la Morani interverrà, tra l'altro, su come il nostro tessuto imprenditoriale riminese può intercettare le risorse di industria 4.0.



Pruccoli tratterà diversi temi della sua campagna elettorale. Ma “La tua miglior Regione” sarà anche lo spunto per lanciare una felice provocazione, che Pruccoli si augura creativa. “Tutti i candidati al Consiglio Regionale sono impegnati in questi giorni in campagna elettorale tra incontri, convegni, cene di autofinanziamento, presentazioni pubbliche. Ciascuno nella sua confort zone.

Sarebbe interessante e soprattutto utile che qualcuno organizzasse qualche incontro tra i candidati alle regionali. Non tra quelli della stessa lista o che parlano solo allo stesso elettorato: no, parlo proprio dell’opportunità di confrontarmi con candidati di altre liste davanti ad un pubblico. Parlare di programmi, progetti, idee, valori, comunità. Ho cose da dire, idee da confrontare, vorrei farlo davanti ad elettori che possano misurare. Auspico un confronto, il dialogo, la discussione feconda”. I temi da mettere sul tavolo non mancano: sanità (quale tipo? Pubblica, privata, integrata?), viabilità e infrastrutture, cultura e turismo, quale idea di società?, il ruolo di Rimini in regione, e quello che esercitano o potrebbero giocare Valmarecchia e Valconca. Gli argomenti non mancano. Gli sviluppi neppure, già dalla serata del Frontemare.