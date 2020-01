Rimini: da sabato 18 a mercoledì 22 gennaio torna il Sigep, la fiera del gelato

Eventi

Rimini

| 17:39 - 08 Gennaio 2020

Stand del Sigep Rimini.

Sigep, giunta alla 41° edizione, è la fiera internazionale leader indiscussa nei settori della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè, in programma dal 18 al 22 gennaio prossimi, nei padiglioni della Fiera di Rimini. È dedicata esclusivamente ad operatori professionali di tutto il mondo. Tutti i settori merceologici sono rappresentati al Sigep attraverso una rassegna straordinaria che anticipa tendenze ed innovazioni delle 5 filiere in quanto a materie prime, ingredienti, impianti e attrezzature, arredamento e servizi. E' uno show che premia le eccellenze mondiali, presenta nuovi format, sviluppa il networking globale e fa crescere il business di imprese e professionisti. Orario: dal 18 al 21 gennaio: 9.30 - 18 - 23 gennaio: 9.30 - 15; dalle 15 alle 17 solo con ticket on line. Tariffa d'ingresso: 85 € se acquistato alle casse; on line 65 €. Tariffe cumulative: 110 € valido per 2 giorni se acquistato on line. Qui il programma generale.