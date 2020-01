L’Arboreto Cicchetti di Riccione affidato a San Marino Adventures

Attualità

Riccione

| 17:18 - 08 Gennaio 2020

La gestione dell’Arboreo Cicchetti verrà affidata alla società aggiudicataria di bando pubblico, la San Marino Adventures Srl. Il Comune di Riccione ha quindi assegnato per 15 anni alla società, che già gestisce l’omonimo parco nella Repubblica di San Marino, il contratto relativo alla concessione del parco Arboreto Cicchetti per un importo complessivo di 600.180 euro, più 5.500 euro quali oneri aziendali per la sicurezza.



Trova conclusione quindi il lungo percorso di riqualificazione di un’area che torna ad essere patrimonio della città. Lungi dall’essere un semplice parco ma piuttosto un luogo di valore storico - simbolico, già nel 2014 con delibera del Consiglio comunale, si erano precisate le linee di indirizzo per l’affidamento dell’Arboreto Cicchetti, tra cui la creazione di un centro di aggregazione, l’incremento delle espressioni naturalistiche, le promozioni di iniziative in materia ambientale.



Il 12 giugno 2019, l’attuale amministrazione ha emesso il bando di gara per la concessione, arrivando in tempi rapidi all’affidamento del parco. Come si rammenterà all’interno del parco è stata recentemente realizzata una pista ciclabile (costo 250 mila euro), che di fatto collega viale Ceccarini con il parco degli Olivetani e la zona degli impianti sportivi in un percorso dedicato alle biciclette che rimarrà sempre aperto al pubblico.



All’Arboreto Cicchetti, come da progetto presentato dalla società aggiudicataria, oltre alla costituzione di un “parco avventure”, che amplierà l’offerta turistica riccionese, sarà a carico dell’azienda il mantenimento e la cura del patrimonio di alberi e di verde, la sorveglianza, con l’istallazione di telecamere e tutti i rimanenti oneri di manutenzione dell’area. Saranno infine previsti incontri con le scuole e associazioni su temi ambientalisti per promuovere la “green culture” tra i giovani. Non subirà modifiche il tradizionale mercato agroalimentare a “chilometro - zero” del martedì e la “casetta” sede dei Boy Scout.





L’Arboreto ha una superficie di circa 13.000 metri quadrati, è un ex vivaio acquisito dal Comune nei primi anni Novanta ed inaugurato nel 1999, come spazio polifunzionale. In origine l’area era di proprietà della famiglia Cicchetti e Lorenzo Cicchetti (1846-1906) fu colui che realizzò la maggior parte dei giardini di Riccione donandole appunto il soprannome di “Perla Verde” per un’idea di “Città giardino” tipica degli anni dello stile Liberty.