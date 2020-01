Infrastrutture, viabilità e dissesto idrogeologico al centro di un incontro al teatro Rosaspina di Montescudo

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 14:59 - 08 Gennaio 2020

Venerdi 10 gennaio alle 20 nuovo capitolo della rassegna "La nostra Valcolnca" al teatro Rosaspina di Montescudo, con un dibattito stavolta dedicato a infrastrutture, dissesto idrogeologico e territorio, fra problemi e le possibili soluzioni. L'incontro sarà aperto a tutti per confrontarsi su tematiche relative alla cura del territorio, delle infrastrutture e delle criticità relative al dissesto idrogeologico. Alla serata sarà presente anche il sindaco di Cattolica Mariano Gennari, particolarmente attento al rapporto costa-entroterra: «Non ne ho mai fatto mistero, ritengo da sempre che quando si parla di territorialità si debba guardare oltre il proprio campanile. Il filo rosso che unisce i paesi costieri alla Valconca è imprescindibile da una progettualità lungimirante, sia per quanto riguarda la promozione che la salvaguardia del nostra splendida terra».



«Durante il primo incontro , incentrato sullo sviluppo economico, era stata evidenziata la necessità di una maggior attenzione alla conservazione del nostro patrimonio e all'ottimizzazione delle reti di trasporti e piste ciclabili sul nostro territorio», ricorda la consigliera comunale Shelina Marsetti, «sono tutte tematiche che affronteremo in questa seconda serata». Hanno contribuito all'organizzazione Jennifer Costa, Sabrina Casamenti e Fulvia Rossetti (consigliere di San Clemente), Guido Ripa e Vittoria Gennari (consiglieri di Morciano di Romagna). L'iniziativa è promossa dal senatore Marco Croatti. Tutti i partecipanti saranno accolti, prima dell'entrata a teatro, da una degustazione di prodotti tipici della Valconca.