Avevano rubato denaro all'interno del Comune di Pennabilli: due ravennati incastrati dalle telecamere

Cronaca

Pennabilli

| 14:34 - 08 Gennaio 2020

Pattuglia dei Carabinieri nella piazza di Pennabilli.

I carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno scoperto e denunciato i due autori di un furto ai danni del palazzo comunale di Pennabilli del 25 luglio 2018, i quali dopo aver forzato il portone di ingresso erano penetrati all’interno del municipio e una volta spaccate le porte dell'ufficio anagrafe avevano asportato del denaro, contenuto in alcuni cassetti di una scrivania, quantificato in circa 200 euro.



Grazie alle telecamere di sorveglianza poste nelle vicinanze della casa comunale i militari hanno notato una Bmw nera che negli orari in cui era stato perpetrato il furto faceva degli strani giri. Si è riusciti così a risalire anche al numero di targa del mezzo, intestato ad un 35enne ravennate. In altre immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona, si vedevano avvicinare al municipio due soggetti, uno basso e robusto l’altro più alto e magro. Nel proseguo dell’attività di indagine, gli operanti apprendevano che il proprietario della vettura, nel ravennate durante la commissione di un furto, era stato arrestato assieme ad un altro complice. Dopo aver pubblicato le foto segnaletiche dei due con le immagini acquisite sulla scena del crimine, constatando la stessa corporatura e la stessa fisionomia, i carabinieri sono così riusciti a risalire agli autori del furto. Per i due soggetti, un 35enne ed un 34enne entrambi residenti nel ravennate, è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.