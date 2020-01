Rimini Calcio, in diritttura d'arrivo il centrocampista Agnello

| 14:32 - 08 Gennaio 2020





Il Rimini ufficializzerà nelle prossime ore il centrocampista dell'Albinoleffe Francesco Agnello, classe '92, alto 1,73 su cui si registrano gli interessi anche di Fermana, Gubbio e Ravenna. Il giocatore nelle ultime tre stagioni è stato un pilastro del centrocampo del club bergamasco (119 presenze complessive con otto gol) mentre in precedenza ha giocato con Catanzaro, Melfi e L'Aquila. In questa staguione non ha mai giocato. Il Rimini ha superato le rivali, secondo le indiscrezioni che arrivano da Milano. Il Ravenna, infatti, ha ufficializzato il centrocampista ghanese Eklu Shaka Mawuli che arriva a titolo definitivo dalla Spal ed ha firmato un contratto fino al termine della stagione”. Agnello firmerà un contratto fino a fine stagione che si rinnoverà in caso di salvezza. Nello scorso campionato al Neri fu protagonista di una eccellente prestazione.

Altro profilo che interessa per il centrocampo è quello di Marco Augusto Romizi, classe 1990, pure lui in uscita dall'Albinoleffe (32 presenze e 1 gol la stagione scorsa), prima al Vicenza e per sei stagioni al Bari in serie B, un nome già circolato lo scorso gennaio.

Per il ruolo di trequartista piace l'esperto Luca Giannone del Catanzaro. In stand by la trattativa per il portiere under Nicola Borghetto attualmente in forza al Bisceglie: il club pugliese si è messo di traverso.











