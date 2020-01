Nuovi agenti di polizia locale, in pubblicazione il bando intercomunale, scadenza l'8 febbraio

Attualità

È in pubblicazione il bando di concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata ad eventuali assunzioni di personale a tempo determinato con il profilo di "Istruttore di Vigilanza” (Agente di Polizia Locale; Cat. C; Settore Polizia Municipale e Protezione Civile): la scadenza per la presentazione delle domande è fissata a sabato 8 febbraio.



Il bando, pubblicato dal Comune di Bellaria-Igea Marina in qualità di ente capofila, determinerà una graduatoria intercomunale che potrà essere utilizzata, al fine di coprire servizi a carattere stagionale o per periodi festivi, dai comuni di Bellaria, Riccione, Misano Adriatico e San Mauro Pascoli, oltre che dall’Unione Rubicone e Mare.



Tra i requisiti richiesti, un’età non inferiore ai diciotto e non superiore ai quarantacinque anni, oltre al diploma di scuola media superiore (diploma di maturità) o equivalente. La selezione avverrà a mezzo di colloquio; il bando di concorso integrale è consultabile nell’apposita sezione del sito comunale.



Per quanto concerne il Comune di Bellaria-Igea Marina, tale provvedimento si aggiunge al già annunciato concorso, previsto per le prossime settimane, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di sette nuove unità, che verranno impiegate presso il comando di via Leonardo da Vinci in part time articolati sulle dieci mensilità.