Montescudo-Montecolombo

| 13:34 - 08 Gennaio 2020

È un bel maschietto di tre chili e sta bene il quarto figlio di una famiglia riminese venuto al mondo precipitosamente mercoledì mattina a bordo dell'ambulanza che stava portando sua mamma in ospedale per il parto. L'automezzo si è fermato all'altezza di Montescudo per consentire al personale sanitario di assistere alla venuta al mondo frettolosa del bambino, che sta bene così come la madre 34enne, comunque portati all'ospedale Infermi di Rimini per i controlli di rito.