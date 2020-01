Cronaca

Saludecio

| 20:44 - 07 Gennaio 2020

Foto di repertorio.

Tragedia in via Rastella a Saludecio, dove un anziano pedone ha perso la vita oggi (martedì 7 gennaio), intorno alle 18.30. L'uomo, 86 anni, è stato investito da un'automobile in un tratto di strada poco illuminato. Il prodigarsi degli operatori del 118, intervenuti sul posto con automedica e ambulanza, non è stato sufficiente a salvargli la vita. Una pattuglia stradale si è occupata dei rilievi dell'incidente mortale.