Anziana uccisa a Riccione, il nipote confessa l'omicidio della nonna: arrestato

| 20:31 - 07 Gennaio 2020

Carabinieri all'esterno dell'abitazione.

I Carabinieri hanno arrestato Alessio Berilli, 42 anni, per la morte della propria nonna Rosa Santucci, 88enne originaria di Macerata Feltria. L'uomo in un lungo interrogatorio ha ammesso le proprie responsabilità. Detenuto nel reparto di psichiatria dell'ospedale, è indagato per omicidio volontario aggravato. Secondo quanto ricostruito al momento dagli inquirenti, nipote e nonna hanno avuto un litigio. Il 42enne ha aggredito l'anziana spingendole con forza un dito in un occhio, facendola cadere e provocandole un trauma cranico fatale.