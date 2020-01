Calcio D, Cattolica S.M.: bomber Rizzitelli out fino a fine marzo

Sport

Cattolica

| 19:45 - 07 Gennaio 2020

L'attaccante Rizzitelli: per lui stop forzato fino a fine marzo.





L'attaccante del Cattolica S.M. Gianluca Rizzitelli non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico ma non potrà giocare prima di due mezzi e mezzo, forze tre. E' il responso della visita di martedì mattina all'ospedale di Forlì dal dottor Fabrizio Campi, il noto specialista della spalla. Il bomber giallorosso – 9 gol in campionato – per 40 giorni dovrà resatre a ripsoo assoluto e poi sottoporsi a terapia. L'attaccante si è infortunato ad inzio della ripresa del match contro il Matelica in uno scontro col portiere : l’attaccante del Cattolica S.M. ha lasciato il “Calbi” in ambulanza e all'ospedale Ceccarini ha effettiato la radiografia che ha evidenziato la frattura.