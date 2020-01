Rimini Calcio, Zamparo torna al Parma: la sua destinazione sarà la Reggiana

Sport

Rimini

| 19:04 - 07 Gennaio 2020

Gianluca Zamparo probabilmente tornerà alla Reggiana.

Si è sbloccata la situazione dell'attaccante classe '94 Luca Zamparo, arrivato in estate dal Parma Calcio con la formula del prestito: ha fatto ritorno nella società di appartenenza e mercoledì dovrebbe essere ingaggiato dalla Reggiana, una delle tre società per cui in questa stagione è stato tesserato visto che al Carpi non può approdare. In granata il bomber ha segnato 21 reti in 32 presenze in serie D. Quest’anno con la maglia a scacchi ha realizzato quattro gol in 17 gettoni di presenza.

Il Rimini F. C. comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con Mattia Cozzari, centrocampista classe '99. A Mattia il ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Prosegue la preparazione del Rimini di mister Giovanni Colella alla sfida casalinga in programma domenica con la Feralpisalò. Domani, alle ore 15.30 sul sintetico di Gatteo, i biancorossi affronteranno la formazione Berretti di mister Giordano Cinquetti.

ARBITRO Rimini-Feralpi sarà diretta da Michele Giordano di Novara (Meocci-Trischitta gli assistenti).