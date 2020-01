Ponte chiuso, rientro lavoro dopo le feste: lunghe file all'incrocio di San Martino de Mulini

Attualità

Verucchio

| 15:58 - 07 Gennaio 2020

Proseguono i lavori di messa in sicurezza del Ponte sul Marecchia a Verucchio.

Martedì 7 gennaio la riapertura delle scuole e il ritorno alla piena attività di uffici e industrie del territorio hanno costituito il banco di prova per la viabilità a seguito della chiusura, prima delle festività natalizie, del ponte di Verucchio. La situazione più critica all'incrocio tra la Marecchiese e la via Trasversale Marecchia, in località San Martino dei Mulini. Oggi i semafori sono stati spenti ed è stato il personale di Polizia (Municipale, Stradale e Provinciale) a regolare la circolazione. E' stata così evidenziata una criticità: traffico sostanzialmente scorrevole sulla Marecchiese, lunghe file sulla via Trasversale Marecchia, sia per i mezzi che dovevano inserirsi sulla Marecchiese (soprattutto in direzione Rimini), sia per quelli diretti da Villa Verucchio a Santarcangelo. "Il punto nevralgico è quell'incrocio, domani i semafori saranno riaccesi benché gestiti manualmente", annuncia il sindaco di Verucchio Stefania Sabba. Nel complesso, spiega il primo cittadino, "non ci sono state situazioni più critiche di quello che era stato preventivato, così come il centro di Villa Verucchio ha sofferto un aumento fisiologico e prevedibile del traffico". Il sindaco Sabba si dice comunque ottimista su una risoluzione più celere possibile: "Nel momento in cui abbiamo fatto richiesta al tavolo tecnico di infrastrutture provvisorie, ci hanno dato rassicurazioni su una soluzione in tempi più rapidi possibili". In merito, il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi ha spiegato che il prossimo briefing strategico, con tecnici e imprese esecutrici dei lavori sul ponte, è in programma mercoledì 15 gennaio. Grazie anche al tempo stabile, i lavori procedono regolarmente. Nel dettaglio, spiega il presidente Santi in una nota: " Briglia con massi gettati in opera, corona di sacchi gettati a difesa della pila 2, alleggerimento della pressione dall'alto sulla pila due, sondaggi a supporto della progettazione per interventi in emergenza e definitivi". Il ponte sarà riaperto prima al traffico leggero e in merito Santi scrive: "La tempistica della riapertura del ponte al traffico leggero è confermato essere riferita unicamente ai tempi tecnici dell'esecuzione degli interventi descritti sopra, che andranno avanti senza soluzione di continuità". Nel frattempo proseguono progettazione e definizione delle procedure autorizzative per la realizzazione dalla briglia principale attraverso il finanziamento regionale di un milione di euro.



La mappa dei percorsi consigliati per evitare l'incrocio fra le provinciali Marecchiese e Trasversale Marecchia.