FOTO 700 calze consegnate alla festa della Befana in piazza Silvagni a Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:28 - 07 Gennaio 2020

Immagini della festa della Befana a San Giovanni.

Tanti bambini e famiglie hanno partecipato alla Festa della Befana di lunedì 6 gennaio a San Giovanni in Marignano, evento a cura dell'Amministrazione comunale che da più di trent'anni si ripete in piazza Silvagni, occasione per i bimbi di ricevere in dono le calze della Befana. Sono state oltre 700 quelle consegnate in una giornata di festa animata dagli Elfi di Natale e dal Moto Club Enzo Vanni, che ha accompagnato la Befana a bordo di una Topolino degli anni '40. A completare la cornice di festa, la merenda a cura dell'Associazione commerciale Granaio dei Malatesta - Centro Commerciale Naturale​ e l'estrazione dei biglietti della lotteria del Fanta Natale. Undici bambini si sono letteralmente tuffati nella cassa contenente le oltre 45.000 cartoline imbucate durante il periodo natalizio, scegliendone una a testa, alla presenza del funzionario camerale e dei referenti dell’Associazione commerciale Il Granaio dei Malatesta.



Il sindaco Daniele Morelli e l’amministrazione comunale hanno salutato i presenti cogliendo anche l'occasione per "portare a tutti i presenti gli auguri di Buon Anno e ringraziare le Associazioni, il commercio e tutte le realtà che hanno reso possibile un Natale partecipato, condiviso e sentito, per tutti i marignanesi, soprattutto i più piccoli. Gli eventi marignanesi permettono sempre di respirare un clima di collaborazione, gioia e serenità che sono di buon auspicio per le future iniziative dell’anno. Partire con una giornata di festa, piena di sole, ma anche della gioia dei bambini, è sicuramente un grande incoraggiamento a proporre e condividere anche per il 2020 nuove possibilità di incontro, eventi e proposti da realizzare in sinergia".



Inomi dei vincitori del FantaNatale

Soggiorno di 5 GG per 2 persone a Budapest in spa hotel di lussoAssegnato a Magi GiovanniBicicletta elettricaAssegnato a Simona Del BiancoMonopattino elettricoAssegnato a Luisa GiglioBuono spesa di €390 assegnato a Andrea GiorginiBuono spesa di €300 assegnato a Ivana Andreatinipacchetto fitnessassegnato a Elena FioriniBuono spesa di €270 assegnato a Leardini AnnaBuono spesa di € 210 assegnato a Rosella DamianiBicicletta pieghevoleAssegnato a Marino PiovaticciOverboardAssegnato a Pesaresi MariaPercorso benessere + cena per 2 personeAssegnato a Bonazzoli Alberto