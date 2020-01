Riccione, trovata senza vita nella propria abitazione: si sospetta un omicidio

Cronaca

Riccione

| 13:56 - 07 Gennaio 2020

Sul posto in via Chieri per le indagini i Carabinieri.

Tragedia a Riccione, in una villetta bifamiliare posta nella zona collinare della città. Un'anziana è stata trovata senza vita nella mattinata di oggi (martedì 7 gennaio), intorno alle 11.40. La donna, 88 anni, presentava una profonda ferita all'occhio, provocata dai primi riscontri da un corpo contundente. L'ipotesi più accreditata è che sia stata aggredita e che quindi si tratti di omicidio: ma non sono state trovate armi, né segni di effrazione e l'appartamento era in ordine. L'anziana era autosufficiente ed è stato il nipote, il suo vicino, ad allarmarsi, quando lei non ha risposto al campanello. Sul posto per le indagini i Carabinieri. Erano presenti anche il Comandante Provinciale Giuseppe Sportelli e il sostituto procuratore Luca Bertuzzi.





Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Riccione



"In questo momento di profonda tristezza, il mio primo pensiero è stato per la famiglia che ha persona una persona tanto cara in circostanze così tragiche. Porgo le mie condoglianze e quelle dell'amministrazione comunale di Riccione a chi in queste ore sta affrontando la perdita di una persona cara sapendo che solo il tempo potrà dare risposte e sollievo. Sono convinta che tutta la comunità cittadina, tutti i riccionesi, si stringeranno intorno a questa famiglia, reagendo al meglio, col miglior spirito di comunanza, di solidarietà e pietas cristiana che noi tutti sappiamo dimostrare nei momenti importanti. Un ringraziamento va all'Arma dei Carabinieri".