Dall'8 gennaio le iscrizioni a nidi e scuole di infanzia comunali di Rimini: la guida

Attualità

Rimini

| 13:45 - 07 Gennaio 2020

Da domani, mercoledì 8 gennaio, e fino al 7 febbraio 2020, saranno aperte le iscrizioni a nidi e scuola infanzia comunali per l'anno scolastico 2020-2021. La modulistica e tutte le informazioni necessarie per presentare la domanda (come il bando, posti disponibili, sedi...) possono essere ritirate all'Ufficio Iscrizioni del Servizio Scuole Infanzia - Asili Nido - Via Ducale, 7 o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Cavour n. 29, oppure scaricata accedendo al sito Internet http://bit.ly/INFOServiziEducativiRN o tramite QR CODE. Si conferma, come requisito di accesso, la regolarità rispetto all'obbligo vaccinale. L'iscrizione al servizio è riservata a bambini da 3 a 5 anni da compiersi nell'anno 2020. Si potrà presentare domanda anche per i bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 30/04/2021.



Come presentare le domande



Graduatoria e accettazione

Le domande possono essere compilate necessariamente on line, o da casa propria,o tramite la consulenza del personale dei servizi educativi del Comune di Rimini, solo su appuntamento. L'Ufficio Iscrizioni del Comune di Rimini (via Ducale 7/9. Telefono 0541 704766) è disponibile per eventuali chiarimenti, o prenotazioni, nei seguenti orari: - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 - Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.Sulla base dei "Criteri per l' accesso ai Servizi Comunali per l'infanzia – anno scolastico 2020/21 " verranno formulate graduatorie distinte per ogni fascia di età.La graduatoria verrà pubblicata entro il 11/03/2020 e affissa all'Albo Pretorio del Comune. Sarà consultabile sul sito del Comune di Rimini e presso gli Uffici Scuole e Nidi d'Infanzia (via Ducale n. 7, primo piano). Non verrà data altra informazione.I genitori dei minori accettati in una graduatoria dovranno presentarsi entro il 31/03/2020 all'Ufficio iscrizioni (via Ducale n.7, primo piano) per firmare l'accettazione del posto, pena la perdita del posto e la fuoriuscita dalla graduatoria (il posto verrà annullato d'ufficio senza ulteriore comunicazione), esibendo ricevuta di pagamento della caparra, che sarà detratta dalla prima retta del servizio.Negli anni si sono riscontrati alcuni errori ricorrenti nella compilazione delle domande. Tra questi, ad esempio, quello relativo alla scelta delle scuole . I genitori possono infatti indicare sul modulo di iscrizione da una a tre Scuole, elencandole in ordine di preferenza. Ma non sono obbligati a farlo, anzi, il consiglio è quello di segnare esclusivamente la o le scuole di reale interesse.