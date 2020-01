Tommaso Morotti del circolo Tennis Morciano in evidenza ad Ancona

Sport

Morciano di Romagna

| 12:45 - 07 Gennaio 2020

Tommaso Morotti con il coach Antonio 'Tony' Vicelli.

Non poteva chiudere l'anno in modo migliore Tommaso Morotti, tennista e istruttore del Circolo Tennis di Morciano di Romagna. L'alfiere di '360 Sport' si è infatti messo in evidenza, nei giorni scorsi, al rodeo di Natale - trofeo MS andato in scena ad Ancona Pietralacroce. Morotti ha letteralmente dominato il tabellone di terza categoria, portando a casa una vittoria schiacciante perdendo solamente un set. Un trionfo che ha permesso a Morotti di accedere alla fase finale del torneo Open: il tennista morcianese si è arreso in semifinale nel confronto con Roberto Vecchi, vincitore della competizione. A fare il tifo per Morotti ad Ancona c'erano il coach Antonio 'Tony' Vicelli e Pina, manager del circolo di via Stadio.