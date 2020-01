Rimini, 532mila euro di contributi per pagare l'affitto: come fare domanda

Attualità

| 12:24 - 07 Gennaio 2020

Torna, anche a Rimini, il bando per il contributo affitto. Si tratta di 532 mila euro frutto di finanziamenti regionali ed economie comunali, dedicate a chi ha bisogno di un aiuto per sostenere le spese dell’affitto della propria abitazione. Sarà possibile sostenere chi è in possesso dei requisiti richiesti dal bando per un massimo di 4 mensilità e un importo complessivo di duemila euro. All’ultimo bando avevano partecipato circa duemila cittadini.



Come fare domanda





Sarà possibile fare domanda dal 13 gennaio al 28 febbraio 2020 per il riconoscimento dei contributi per l'affitto per l'anno 2019. Il bando è valido per il distretto di Rimini nord (Comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina e Unione di Comuni Valmarecchia).



I residenti nel Comune di Rimini possono richiedere un appuntamento per la compilazione assistita della domanda e della rilevazione presso l'U.O. Politiche Abitative sito in Via Massimo D'Azeglio, 13 telefonando allo 0541/704721 oppure inviando un e-mail al seguente indirizzo ufficiocasa@comune.rimini.it. La domanda potrà essere inviata anche per posta, tramite raccomandata, oppure via fax (0541/704703) o PEC(dipartimento2@pec.comune.rimini.it).





Chi può fare domanda



Il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai cittadini residenti in un Comune del Distretto Rimini (Rimini – Bellaria Igea Marina – Unione di Comuni Valmarecchia)



Le diverse condizioni e tipologie per poter aver accesso ai contributi sono specificate dettagliatamente nel bando.