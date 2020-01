Da Oltremare ai "Soliti ignoti" Debora la speaker del parco in onda su Rai Uno

Attualità

Riccione

| 11:50 - 07 Gennaio 2020

Debora durante la puntata de "I soliti ignoti" di sabato 4 gennaio.

“Una splendida esperienza e una grande occasione poter parlare a tutt’Italia di quanto Oltremare e il Gruppo Costa Edutainment siano attenti alla divulgazione dell’amore e del rispetto per la natura e tutti gli animali”.



Nella puntata ‘I Soliti Ignoti – Il Ritorno’ di sabato 4 gennaio, andata in onda su Rai Uno, il conduttore Amadeus ha presentato Debora Grossi, presentatrice/speaker del parco Oltremare di Riccione. Debora, riccionese, è stata selezionata dalla redazione del programma come identità nascosta.







“Nel mio lavoro non esiste solo l’aspetto ‘spettacolare’. Al pubblico, durante i singoli approfondimenti, non trasmettiamo solo divertimento e emozioni _ spiega Debora _ ma anche valori e principi che da sempre ispirano il parco Oltremare e tutti gli altri parchi Costa Edutainment. Facciamo una continua ricerca dei modi più emozionanti di raccontare il nostro mondo: il nostro obiettivo primario resta quello di sensibilizzare e coinvolgere il pubblico con il contatto emotivo e di creare attività e progetti educativi di approfondimento, adatti a tutti”.







Nella puntata di sabato 4 gennaio, Debora è stata la prima identità nascosta da scoprire. La concorrente ha però sbagliato, scambiando la Grossi per una produttrice i bacche di goji. “E’ stata una esperienza divertente _ conclude Debora _ Nel mio lavoro racconto di come Oltremare e il nostro staff di biologi, veterinari e trainer, fa qualcosa di concreto ogni giorno per la conservazione delle specie minacciate e di tutto il nostro delicato ambiente. Spero che attraverso i miei racconti ciò che facciamo possa servire da esempio per tante persone”.