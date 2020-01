Rimini, schiuma bianca sulla battigia, un fenomeno naturale

Attualità

Rimini

| 11:40 - 07 Gennaio 2020

La schiuma in riva al mare.

Si è ripresentato in mattinata il fenomeno della "schiuma bianca" in riva al mare a Rimini. Le foto, inviate da un nostro lettore, mostrano la presenza di queste "spume" a ridosso della spiaggia.

Si tratta, come già indicato dagli esperti in diverse occasioni, di fioritura di microalghe che si verificano in seguito a forti piogge e all'aumento della portata dei fiumi; arrivano in mare con una maggior presenza di sali di azoto e fosforo. Le schiume sono il risultato della presenza di sostanze organiche nell'acqua che poi vengono "gonfiate" dall'azione del mare e del vento.





