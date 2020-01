VIDEO A fuoco camion carico di fieno, 3 ore per spegnere l'incendio

Cronaca

Repubblica San Marino

| 09:26 - 07 Gennaio 2020

Camion che trasporta fieno prende fuoco a San Marino. L'incendio è scoppiato lunedì sera dopo le 23 a Gualdicciolo. L'autoarticolato trasportava rotoballe di fieno e le fiamme si sono sviluppate nella parte anteriore vicino alla cabina motrice. Sul posto la Polizia Civile di San Marino e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Rimini. Tre squadre con autopompaserbatoio e due autobottepompa hanno lavorato circa 3 ore, in collaborazione con la Polizia, per le laboriose operazioni di spegnimento e smassamento data la difficoltà che i materiali coinvolti presentano per lo spegnimento delle braci interne alle rotoballe. Se il tutto non viene spento completamente, si potrebbe verificare la riaccensione dell'incendio anche a distanza di tempo.