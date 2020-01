Calcio giovanile, Gabicce Gradara: exploit dei Giovanissimi in trasferta (2-5)

Sport

Gabicce Mare

| 09:09 - 07 Gennaio 2020

La squadra dei Giovanissimi del Gabicce Gradara.

Sono ripresi dopo la sosta i campionati Allievi e Giovanissimi. La Juniores sarà in campo sabato prossimo alle ore 15 in casa contro il Valfoglia.





ALLIEVI

Gabicce Gradara-Nuova Montelabbate 2-4



Seconda sconfitta nella seconda fase stagionale maturata negli ultimi dieci minuti di gioco. Avvio di marca Nuova Montelabbate, prima sfiora il palo e poi al 5’ va in gol: su angolo dalla sinistra colpo di testa vincente sul primo palo. Due punizioni, una per parte, sono senza esito. All’11’ della ripresa pareggio del Gabicce Gradara con una bella rete di Simoncelli Elia dal limite il cui tiro si infila all’incrocio dei pali alla sinistra del portiere ospite. La squadra di Magi sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Ugoccioni sopra la traversa (13’). Poi il portiere Francolini è pronto su un diagonale insidioso, al 15’ il Nuovo Montelabbate va in vantaggio con un diagonale sferrato appena dentro l’area (2-1) dopo una bella triangolazione. Il pareggio ospite arriva al 24’: una punizione di Della Chiara supera il portiere (2-2). Al 29’ tris del padroni di casa con un tiro dal limite che si insacca sotto finisce la traversa, al 34’ il poker su punizione (2-4).

Prossimo match sabato alle ore 15.30 a Belforte all’Isauro contro il Nuova Altofoglia.



GABICCE GRADARA: Francolini, Gabellini, Magi Alberto, Cecchini, Della Costanza, Uguccioni, Della Chiara, Del Bianco, Magi Andrea, Simoncelli Elia, Galli. Nella ripresa sono subentrati: Panariello, Trufelli, Caico, Socci, Gaddoni. All. Magi





GIOVANISSIMI

Della Rovere – Gabicce Gradara 2-5



Inizia bene il 2020 il Gabicce Gradara che in questa seconda fase del campionato ottiene la seconda vittoria sul campo del Della Rovere realizzando cinque gol dop aver rimontato due volte.

Il Della Rovere parte subito forte e al 5’ colpisce un palo con Bartolomeoli ; un minuto dopo Speranzini realizza un gran gol da venti metri che sorprende Borselli. Al 14' il Gabicce Gradara reagisce prima con Petese e poi Bacchini, ma un difensore respinge sulla linea di porta.

Poco dopo gli ospiti si fanno di nuovo pericolosi con Gambini (palo) e Bergamini che davanti al portiere manca una facile conclusione. Il pareggio arriva al 29': Gaggi serve in area Gambini che con un diagonale mette la palla alle spalle di Caldarigi (1-1). Tre minuti dopo il Della Rovere si riporta in vantaggio con Bartolomeoli che dopo un gran intervento di Borselli ribatte in rete (2-1). Il primo tempo si conclude con una ghiotta occasione per gli ospiti: Bergamini a tu per tu con Caldarigi calcia a lato.

La ripresa vede un netto dominio del Gabicce Gradara. Al 45' il Gabicce Gradara pareggia con Bergamini dopo un dribbling in area ai danni di due avversari (2-2). Due minuti dopo, nuova occasione per gli ospiti con Mancini che davanti al portiere manda la palla a lato. Al 60' il Gabicce Gradara va in gol. Su retropassaggio della difesa, Sereni subentrato da poco a Caldarigi, cicca la palla che finisce in rete (2-3).

Poco dopo Andreani realizza il 2-4 con una gran punizione dal limite e poco prima del fischio finale Gambini in contropiede realizza la doppietta mettendo il sigillo sul 2-5.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro giovedì 16 gennaio alle ore 15:30 a Fano contro il Carissimi 2016.

GABICCE GRADARA Borselli, Bacchini (16' st. Franca), Fuzzi (16' st. Zampolini ), Semprini, Moutatahhir (10' st. Andreani), Morini (10' st. Mancini), Della Chiara, Bergamini (16' st. Fronzoni), Gaggi, Petese (10 st. Roberti), Gambini. All. Campanelli.