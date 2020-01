Rimini Calcio, in arrivo l'attaccante Mendicino? Per il centrocampo si guarda al Catania

Sport

Rimini

| 21:09 - 06 Gennaio 2020

L'attaccante Ettore Mendicino (foto SoloCosenza).





L'ultimo gossip di mercato vuole sulla strada di Rimini la seconda punta del Monopoli Ettore Mendicino, classe 1990, 1,84 di altezza, solo tre presenze in questa stagione al Monopoli dove l'anno scorso (25 presenze di cui 13 da titolare e 3 gol) faceva coppia con Federico Gerardi. Le migliori stagioni di Mendicino sono state in serie C alla Salernitana. Che il Rimini voglia ricostituire la coppia d'attacco? Nel qual caso significherebbe che Luca Zamparo è in partenza (al Carpi col problema del tesseramento sbloccato da parte del Parma? O alla Reggiana?). Oppure che Zamparo, prigioniero del regolamento (tre tesseramenti già effettuati in una stagione anche se una sola maglia indossata, quella del Rimini), resti e a partire sia Gerardi. Vedremo nelle prossime ore. Certo è che la piazza biancorossa è in attesa di quei giocatori di valore promessi per irrobustire la rosa mentre la partta contro la Feralpi si avvicina a grandi falcate. A tal proposito è possibile che nell'agenda del ds Pastore ci sia un centrocampista in uscita dal Catania.