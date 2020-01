Ponte Verucchio chiuso, il 7 gennaio la prova della viabilità: allertate le forze di polizia

Attualità

Verucchio

| 18:06 - 06 Gennaio 2020

Ponte di Verucchio chiuso.

Martedì 7 gennaio riaprono le scuole e ripartono a pieno regime le attività lavorative. Un duro banco di prova per la viabilità sulla Marecchiese, nel tratto dalla rotonda di Dogana di Verucchio fino a San Martino dei Mulini, a seguito della chiusura del Ponte Verucchio. Le forze di polizia locale presidieranno il percorso e soprattutto i semafori all'incrocio tra la Marecchiese e l'incrocio della Trasversale Marecchia, a San Martino dei Mulini, che saranno gestiti manualmente. Intanto proseguono i lavori in cantiere "per difesa pila e taglio trave con la riapertura del ponte in tempi rapidi", scrive il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi.