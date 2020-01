Attualità

Riccione

| 16:56 - 06 Gennaio 2020

Le foto della festa della Befana a Riccione (di Daniele Casalboni).

Come oramai tradizione da anni, la festa della Befana di Riccione Paese ha avuto per protagoniste il sindaco Renata Tosi, assessori e consiglieri donne, che si sono travestite da Befane. Oggi (lunedì 6 gennaio) le speciali Befane hanno distribuito calze piene di dolci ai bambini delle scuole materne, che per l'occasione hanno potuto anche visitare la mostra sui mezzi della Polizia Municipale.