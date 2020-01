FOTO Circa 1500 persone ad attendere la Befana in piazza a Misano

Attualità

Misano Adriatico

16:45 - 06 Gennaio 2020

La Befana protagonista a Misano Adriatico.

Oltre millecinquecento persone oggi a Misano per attendere la Befana. La giornata di sole ha stimolato tante famiglie ad accogliere l’invito del Comune che in Piazza della Repubblica ha voluto concludere il programma di ‘Natale a Misano’, in collaborazione con Misano Adriatico Commercianti che ha organizzato la Tombola della Befana.



La Befana ha distribuito doni e dolci, intorno il mercatino e l’animazione a cura dell’Associazione Acchiappasogni con fuochi e acrobazie di “Lemonuar in Magarìa”, la musica della “Roaring Emily Band”, la “Baracca dei Buffoni”, le animazioni itineranti sui trampoli, il vin brulè e il tè caldi offerti dall’associazione AVIS di Misano.