Adriano Pappalardo ospite a sorpresa al ristorante Da Rinaldi: 'pazzo' per i cappelletti in brodo

| 15:08 - 06 Gennaio 2020

Adriano Pappalardo con lo staff del ristorante Da Rinaldi.

Il ristorante da Rinaldi di Rimini ha avuto tra i suoi ospiti, lunedì 6 gennaio, il noto cantante Adriano Pappalardo. L'autore della celebre "Ricominciamo" era a Rimini per motivi personali e lunedì ha scelto di pranzare nel locale di via San Paolo, assieme a un amico e all'autista. Una visita a sorpresa: "Sì, ci ha chiamato un ragazzo chiedendo se avessimo un posto riservato, un saletta più tranquilla", racconta lo staff del ristorante. Ma Pappalardo è stato comunque molto gentile, si è prestato infatti alle foto di rito, una anche con lo staff al completo. Il cantante ha molto apprezzato la cucina del locale, gustando cappelletti in brodo e il galletto nel tegame di terracotta. Le prelibatezze romagnole hanno soddisfatto il palato di Pappalardo, che ha chiesto alla cucina di poter portare a casa, a Roma, altre porzioni di cappelletti e un altro galletto.