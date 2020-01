Calcio D, Cattolica: frattura alla clavicola per l'attaccante Rizzitelli

Sport

Rimini

14:50 - 06 Gennaio 2020

L'attaccante del Cattolica Rizzitelli.





Pesante tegola per il Cattolica SM. L'attaccante Gianluca Rizzitelli, il bomber giallorosso con nove gol, uscito al 7' della ripresa del match contro il Matelica perso per 1-2 per infortunio alla spalla nello scontro con il portiere avversario Urbietis, dovrà stare a riposo per più di un mese. Gli esami radiografici hanno infatti evidenziato una frattura alla clavicola e sarà la visita specialistica fissata per martedì a chiarire se è scomposta o meno e se sarà necessario un intervento chirurgico o sarà sufficiente una terapia riabilitativa. Il direttore sportivo Andrea Galassi era già al lavoro per cercare un altro attaccante.