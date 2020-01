Aumentano i turisti in Provincia, buona performance di Rimini. Cresce turismo estero

Attualità

Rimini

| 14:14 - 06 Gennaio 2020

Spiaggia di Rimini.

Secondo i dati dell'ufficio statistica della regione Emilia Romagna, da gennaio 2019 a novembre 2019 i turisti in Provincia di Rimini sono aumentati dell'1,7%: in totale sono stati 3.669.692. A Rimini in particolare le presenze sono aumentate dell'1% (migliora performance tra i comuni), con un aumento di 3,5 punti percentuali per ciò che riguarda il turismo estero. Tre turisti su dieci sono stranieri, in base alle statistiche. A Riccione il turismo estero è invee in calo del 4,4%. Calano le presenze, seppure di poco (-0,1%). A Rimini e Riccione gli arrivi crescono rispettivamente del 2,5 e dello 0,9%:



Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi commenta i dati: “Due brevi considerazioni. La prima è che il parziale degli 11 mesi del 2019 conferma l’ottima perfomance di Rimini, all’interno di un anno difficile per l’intero turismo italiano. Per quanto non esaustivi dell’intera domanda turistica (la parte dell’escursionismo giornaliero è assente nelle analisi Istat), i numeri offrono un quadro per il Comune capoluogo con saldo attivo sia per quanto riguarda arrivi che presenze. Ricordo sempre che sono quattro anni consecutivi che il Comune di Rimini presenta trend crescenti, a conferma della solidità e dell’attrattività delle proposte a prescindere dalla contingenza dell’anno singolo, sia essa metereologica (come quest’anno) o di altro tipo. Il dato sulle presenze estere, attestatosi da gennaio a novembre sul 30,9 per cento, è un’altra cartina di tornasole che dimostra ancora la bontà del lavoro svolto sull’arricchimento dell’offerta complessiva, a partire dai contenitori e dagli eventi culturali. E qui voglio sottolineare una seconda questione. I risultati che stanno arrivando sul Capodanno più lungo del mondo vanno al di là di ogni rosea previsione. Anche ieri c’erano file lunghissime al castello per l’ingresso alla mostra ‘Fellini 100 Genio Immortale’ e la città presentava un colpo d’occhio eccezionale, quasi estivo. Il palinsesto di quest’anno non solo ha attirato turisti e ospiti nel classico periodo a cavallo dell’anno ma ha presentato numeri crescenti anche nel periodo natalizio e in quello dell’Epifania, di solito fisiologicamente più light. Sta vincendo la qualità dell’hardware e del software, una città che non dorme mai e non si culla sugli allori, una proposta sempre più internazionale che contiamo, forti anche del filotto di anni in crescita sul fronte turistico, di accrescere e migliorare l’anno prossimo, nel cui orizzonte stanno l’apertura di altre attrazioni (i due musei, il castello) e l’organizzazione di nuovi grandi eventi (il raduno degli alpini, l’arrivo della tappa del Giro d’Italia e altri che sono già in cantiere)”.