DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Feralpisalò LIVE 21esima giornata

Sport

Rimini

| 12:19 - 12 Gennaio 2020

Diretta testuale 21esima giornata Rimini - Feralpisalò.

RISULTATO: 1-1 (fine primo tempo)



RIMINI (3-4-2-1)

Sala; Ferani, De Vito, Paramatti; Finizio, Agnello, Montanari, Silvestro; Cigliano, Letizia; Mendicino.

In panchina: Santopadre, Picascia, Mancini, Oliana, Arlotti, Petrovic, Ventola, Gerardi, Pari, Messina, Lionetti.

All. Colella

FERALPISALO' (4-3-2-1)

Liverani; Eleuteri, Rinaldi, Giani, Mordini; Magnino, Carraro, Altobelli; Scarsella, Guidetti; Caracciolo.

In panchina: Spezia, Eguelfi, Altare, Pesce, Bertoli, Libera

All. Sottili



ARBITRO: Giordano di Novara (assistenti Meocci di Siena e Trischitta di Messina)

RETI: 18' pt Letizia (rig), 38' pt Caracciolo (rig)

NOTE: ammonito Agnello



STATISTICHE

Tra sciopero e pausa programmata, la serie C torna in campo oggi dopo la sosta invernale più lunga che si ricordi in tempi recenti. Al Romeo Neri arriva la FeralpiSalò, formazione di rango in piena zona playoff (7° posto) anche se in leggera flessione prima del maxi stop pre e post natalizio. I gardesani infatti non vincono da 4 turni (2 pareggi in casa e 2 ko esterni), esattamente dallo scorso 17 novembre quando si imposero in casa sul forte Padova. Lontano dal campo di casa, la FeralpiSalò è una squadra capace di tutto come dimostra il suo ruolino fatto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. In perfetto equilibrio il bilancio dei gol: 22 segnati, altrettanti quelli subiti.

Come noto, ben diversa la situazione dei biancorossi, ultimi in classifica, reduci da 6 sconfitte consecutive e sempre alla ricerca dei primi punti sotto la guida tecnica di mister Colella (4 ko in altrettante gare sulla panchina del Rimini). Curiosità: il Rimini non inaugura l’anno solare con una vittoria tra i professionisti dal 7 gennaio 2006, in serie B, quando un gran gol di Gianluca Di Giulio inchiodò l’Albinoleffe.

Rimini-FeralpiSalò vanta un solo precedente che risale al girone di ritorno dello scorso campionato quando i verdeblù ospiti si imposero 1-3 col minimo sforzo, grazie al gol di Maiorino (con la gentile collaborazione del portiere biancorosso Nava), al rigore di Caracciolo e all’immancabile gol dell’ex Mattia Marchi. Per il Rimini a segno dal dischetto Antonio Palma, oggi assente per squalifica.





1' fischio d'inizio. Rimini in campo senza quota under.

1' subito ammonito Agnello (entratar su Altobelli), al suo primo minuto di gioco dopo circa un anno senza partite ufficiali.

8' percussione centrale di Letizia, si chiude la difesa ospite e sulla corta respinta ci prova Cigliano da fuori, sinistro alto sulla traversa

14' bella manovra biancorossa, palla in fascia a Finizio, cross sul secondo palo e Letizia colpisce di testa impegnando severamente Liverani. Palla gol davvero importante.

17' rigore per il Rimini! fallo di Carraro sullo sgusciante Letizia.

18' GOL DEL RIMINIIIIIIIIIIII!!!! LETIZIA!!!!! Il nuovo trequartista biancorosso batte perfettamente il rigore con un rasoterra alla destra di Liverani.

19' ancora Letizia, servito da Cigliano, entra in area da sinistra e conclude centralmente.

30' sempre Letizia da sinistra, stavolta il cross corto non produce pericoli alla Feralpi.

31' clamorosa palla gol per la Feralpi: cross di Eleuteri da destra, tutto solo Scarsella di testa mette fuori davanti a Sala.

35' ripartenza bruciata dai biancorossi con Letizia che non dà palla a sinistra per Mendicino.

37' rigore per la Feralpi. Forse un fallo di mano. Anzi, no. Sembra un fallo di Paramatti su Scarsella.

38' gol della Feralpi, trasforma Caracciolo con un destro centrale potente

47' dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi.