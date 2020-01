Misano, non agevola i controlli ed insulta i Carabinieri: 15enne denunciato

Cronaca

Riccione

| 11:36 - 06 Gennaio 2020

Elicottero "Fiamma" dei Carabinieri.

Vigilia della Befana intensa per i Carabinieri di Riccione. I militari hanno denunciato per oltraggio a Pubblico ufficiale un 15enne di nazionalità marocchina. Il ragazzo era sospettato di essere implicato in una serie di furti. Durante i controlli e la perquisizione il 15enne ha più volte ostacolato i militari arrivando anche ad insultarli e finendo per essere denunciato.



Due automibilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente. Controllate 42 persone e 57 automobili.



Questa mattina (6 gennaio) sono ancora in corso servizi straordinari di controllo del territorio con l'ausilio di "Fiamma" l'elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì.



Il servizio straordinario di controllo dei Carabinieri di Riccione "è finalizzato alla prevenzione dei reati" si legge nella nota dell'Arma "con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio, e a garantire la sicurezza agli utenti della strada e a prevenire stragi e incidenti stradali, attesa la numerosa affluenza di visitatori nella Perla. "